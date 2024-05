Si può dire Lollobrigida governatore neohitleriano Così il giudice grazia la prof Di Cesare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Decisione di "non luogo a procedere" perché "il fatto non costituisce reato" per Donatella Di, che nel 2023 aveva definito il ministrocome "

La filosofa Donatella di Cesare ha annunciato di essere stata rinviata a giudizio in seguito ad una querela per diffamazione presentata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida . «Tutto ruota intorno alla formula “sostituzione etnica” ...

“Lollobrigida governatore neohitleriano” . La filosofa Donatella Di Cesare per questa frase era stata rinviata a giudizio per le frasi a DiMartedì il 4 aprile 2024. Oggi il giudice monocratico di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei ...

"Lollobrigida Governatore neohitleriano". Professoressa Di Cesare prosciolta in tribunale - "lollobrigida Governatore neohitleriano". Professoressa Di cesare prosciolta in tribunale - Decisione di "non luogo a procedere" perché "il fatto non costituisce reato" per Donatella Di cesare, che nel 2023 aveva definito il ministro lollobrigida come "governatore neohitleriano" ...

Prosciolta la prof di filosofia che definì il ministro Lollobrigida 'neohitleriano' - Prosciolta la prof di filosofia che definì il ministro lollobrigida 'neohitleriano' - Francesco lollobrigida. "Tutto ruota intorno alla formula 'sostituzione etnica' che il ministro ha pronunciato al congresso Cisal il 18 aprile 2023 suscitando molto scalpore - aveva spiegato Di cesare ...

Diffamazione a Lollobrigida, prosciolta prof. Di Cesare - Diffamazione a lollobrigida, prosciolta prof. Di cesare - I fatti risalgono a un anno fa, al 18 aprile 2023, quando lollobrigida in un intervento pubblico disse ... perché ha parlato da governatore neo hitleriano". Prof. Di cesare: "Soddisfatta, preoccupante ...