Si finge poliziotto e promette posti di lavoro in cambio di soldi - tarantino arrestato in Calabria

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoNelle recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, è stato individuato e preso provvedimenti contro un truffatore. Le denunce giunte da una famiglia residente nella zona hanno permesso di risalire all’identità dell’individuo, originario di Taranto. L’uomo, facendosi passare per un membro delle forze dell’ordine, ha ingannato la famiglia in questione, approfittando della loro difficile situazione economica. Sfruttando la loro necessità di, ha richiesto denaro – in totale circa 24 mila euro –ndo inun’occupazione garantita. La pronta risposta delle autorità è stata fondamentale: la Polizia di Stato ha immediatamente avviato un’indagine intensiva in collaborazione con la Procura della Repubblica di Palmi. Questa ...

