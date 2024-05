Si difende a morsi dal senzatetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un pensionato di 84 anni è stato aggredito sotto casa da unperuviano di 25 anni. Il clochard aveva un coltello, ma l’anziano si è difeso a. È successo ieri mattina presto a Lecco, in via don Carlo Consonni, in un quartiere residenziale poco più a valle rispetto all’ospedale. L’84enne voleva cacciarlo da sotto casa dove stava bivaccando, il 25enne tuttavia non voleva andarsene. Si sono insultati, minacciati, poi hanno litigato e sono venuti alle mani. L’homeless ha tirato fuori di tasca un coltello da cucina. L’anziano residente però non si è lasciato spaventare, anzi è passato al contrattacco: ha provato a disarmarlo e si è inoltre difeso a. Ad avere la peggio alla fine è stato proprio il. A porre fine al litigio in strada sono stati alcuni abitanti del posto e altri passanti, che ...