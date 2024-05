Serie D - il tecnico ha annunciato di volersi dedicare esclusivamente alla sua attività Ora il club va a caccia del sostituto Rigucci saluta la Sangio | Una scelta difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) SAN GIOVANNI Atosha ufficialmente sciolto le riserve, non sarà lui a guidare lavannese nella prossima stagione calcistica. La notizia era ampiamente nell’aria, già poco prima della fine del campionato ilfiorentino aveva manifestato la volontà di non proseguire con l’azzurro per sopraggiunti impegni lavorativi all’interno della sua città, i dirigenti con Morandini e Bucciarelli in testa hanno cercato di poter convincere il 51enne mafine non è stato possibile e, così, si chiude questa bella parentesi dopo sette mesi davvero intensi: "Sono il primo a essere dispiaciuto – ha detto lo stesso(nella foto) – ma proprio nelle scorse ore nel corso di una telefonata avuta con Morandini ho confermato la volontà di fermarmi, attualmente, con il calcio e pensare ...