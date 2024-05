Serie B Interregionale - alle 21 al palaMegabox Bramant - che tour de force Oggi c’è in palio la semifinale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dentro o fuori. Partita che vale una stagione quella che affronterà stasera21 alile Pesaro contro la Supernova Fiumicino. Ladei quarti di finale playoff di Bè giunta all’ultimo capitolo. In perfetta paritàsi gioca la bella, chi vince conquista la. Ci si aspetta un pubblico numeroso per trascinare i biancoblu al passaggio del turno. "Siamo arrivati a gara3 di unaequilibrata, visto che entrambe le partite sono state molto tirate – racconta coach Massimiliano Nicolini –. Fiumicino ha dimostrato di aver ritrovato ritmo e di essere in crescita col rientro di un playmaker di alto livello come Fanti. Noi siamo un po’ acciaccati e quindi obbligati a gestire il recupero fisico dei ...

Ultimo quarto decisivo per gli ospiti che rimontano dal -7 e vincono 82-87 in gara 1 dei quarti Senigallia , 8 Maggio 2024 – Al termine di una partita bellissima, e come prevedibile estremamente equilibrata in quello che è il quarto di finale più ...

La Goldengas deve vincere domenica 12 maggio a Pesaro contro il Loreto per allungare la Serie e proseguire la stagione Senigallia , 10 Maggio 2024 – Stavolta non si può sbagliare. Contro un Loreto trasformato rispetto a quello altalenante della ...

Loreto Pesaro ancora vittorioso dopo una match equilibrato: 84-78 dopo un tempo supplementare Senigallia , 12 Maggio 2024 – Finisce nei quarti di finale l’avventura della Goldengas Senigallia nei play-off per la B Nazionale. Anche a Pesaro, in gara ...

