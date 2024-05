Sergio Friscia a ruota libera | La comicità? Un dramma E che noia i colleghi snob

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ha dato vita a personaggi esilaranti, come pure a killer spietati e boss mafiosi. Perché le etichette proprio non gli piacciono e lo ha dimostrato in quasi 35 anni di carriera nei quali ha spaziato, con grande naturalezza, tra ruoli comici etici. Ma lo ha messo in chiaro anche nella versatilità con cui si destreggia da sempre tra cinema, fiction, teatro, radio e televisione nei panni di conduttore. Tra i protagonisti di Visiona MovieFest ci sarà, attore di film con Pieraccioni e Ficarra e Picone, nelle serie Il Capo dei Capi e Squadra Antimafia-Palermo oggi, oltre che volto di Striscia la Notizia. Ha ricoperto ruoli comici etici: quale preferisce? "Lotto da sempre contro le etichette, perché in Italia abbiamo questo limite, non del pubblico ma degli addetti ai lavori: se Danny De Vito ...