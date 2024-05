Serale di Amici 23 - un giudice rischia di perdere la finale | ecco cos’è successo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sabato 18 maggio 2024 andrà in onda la diretta delladeldi23, la quale decreterà chi tra Dustin, Marisol, Holden, Petit, Mida e Sarah riuscirà a trionfare. Nel corso della serata verrano anche sanciti i vincitori della categoria canto e ballo oltre che al titolo definitivo. Tuttavia, una voce sta preoccupando gli appassionati del programma. Riguarda uno dei giudici che potrebbe clamorosamente assentarsi.di23: unsalta la? Il momento più atteso deldi23 si avvicina e gli esperti fanno sapere che si potrebbe toccare addirittura il record di ascolti. È previsto, infatti, almeno il 35% di share. Gli allievi sono pronti, così come i docenti che assisteranno dal proprio banco ...

Ascolti Serale Amici 23, la semifinale del 12 maggio, eccezionalmente di domenica: chi ha vinto nella gara degli Ascolti tv la serata tra il Serale di Amici 23 in onda su Canale 5 e la serie Màkari 2, in replica trasmessa su Rai 1? Ecco i dati ...

É andata in onda eccezionalmente di domenica sera su Canale 5 una delle più attese puntate del Serale di Amici. Il 5 maggio infatti, il pubblico ha potuto seguire le sfide sempre più avvincenti dei giovani talenti del canto e della danza, che si ...

