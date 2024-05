Sempre colpa degli sbirri | dialettica e botte - la fenomenologia di Christian Raimo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Se capita di scrivere dici si interroga sulla bontà delle proprie azioni: è giusto farlo? Ha davvero un senso dargli voce? È una sorta di denuncia? Fa parte del mestiere o si tratta di pura goliardia? Cioè, il tizio ha recentemente sostenuto che sia giusto picchiare i neonazisti e che il diritto a spaccargli la testa lo insegnino anche i manuali scolastici. Insomma c'è altro da riportare su questo soggetto? È necessario? Ecco, nonostante più di una resistenza interiore, la risposta è che sì, s'ha da fare. Le ragioni? È un professore di storia e filosofia in un liceo romano; ha una smisurata sovresposizione televisiva, quindi pubblica, durante la quale indossa la pettorina dell'intellettuale; l'intellettuale in questione è un punto di riferimento per un'area minoritaria, ma chiassosissima. E oraha anche il timbro ...

