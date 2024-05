Sella Cento - metti un altro tassello Contro la Luiss dell’ex Sabin per il terzo successo consecutivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per dare continuità alle vittorie su Agrigento e Chiusi, e fare un ulteriore balzo verso la salvezza. Tre giorni dopo, la Baltur Arena torna a spalancare le porte alla, che alle 20.30 sfida laRoma (arbitri Foti, Lupelli e Grappasonno). Dopo una settimana da leoni caratterizzata da due vittorie di spessore, non scontate visto come si era messa una decina di giorni fa dopo la sconfitta con Latina, i biancorossi hanno potuto gestire la vigilia di questo quarto round della poule-salvezza con un pelo più di tranquillità, forti di una classifica confortante che li vede a +10 sulposto a sette giornate dal termine. Ma il compito non è ancora stato terminato del tutto e questa serai capitolini, che si presentano acon alle spalle due vittorie consecutive, servirà una prova ...