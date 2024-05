Seconda tappa per Scuola in Fattoria con Cia Due Mari alla scoperta delle api | sentinelle della biodiversità

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Castellaneta (TA) – Le api sono preziose per l’uomo e per l’ambiente in cui viviamo perché, oltre a produrre miele, sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35%produzione globale di cibo, regolando diversi ecosistemi. È ciò che con stupore hanno imparato i piccoli alunniprime classi (sezioni A, B, C ed E) dell’istituto comprensivo “Pascoli-Giovinazzi” di Castellaneta, protagonistidi “in”, progetto promosso dall’area DueTaranto-Brindisi di Cia Agricoltori italiani di Puglia. Nell’incantevole location dell’azienda agricola “Grotte di Sileno” di proprietàfamiglia Rochira, grazie ...