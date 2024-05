Sebastopoli - massiccio attacco di Kiev

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 8.56 Il ministero della Difesa russo riferisce di unaereo delle forze ucraine sulla città portuale di, in Crimea, nonché sulle regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk. Sempre secondo Mosca, negli attacchi sono stati utilizzati anche i missili guidati di precisione a lungo raggio, Atacms, forniti all'Ucraina dagli Stati Uniti. L'sarebbe stato in gran parte sventato. 10 gli Atacms abbattuti sul territorio della Crimea.

Mosca: 'Massiccio attacco di Kiev con droni e missili Atacms'. Ucraini in ritirata da Kharkiv - Mosca: 'massiccio attacco di Kiev con droni e missili Atacms'. Ucraini in ritirata da Kharkiv - 'Presa di mira la Crimea e diverse regioni russe'. Stato maggiore ucraino: 'Ritiro truppe in alcune zone in regione Kharkiv' (ANSA) ...

Ucraina, migliaia in fuga da Kharkiv dopo avanzata russa, Kiev colpisce la Crimea. Blinken: “Armi Usa decisive” - Ucraina, migliaia in fuga da Kharkiv dopo avanzata russa, Kiev colpisce la Crimea. Blinken: “Armi Usa decisive” - L'esercito ucraino si è ritirato su nuove posizioni nella regione di Kharkiv ma teme nuovo attacco russo nella regione di Sumy dove Mosca sta ammassando ...

Fino a che punto i "cecchini volanti" stanno cambiando la guerra - Fino a che punto i "cecchini volanti" stanno cambiando la guerra - Eserciti regolari e gruppi terroristici utilizzano massicciamente varie tipologie di droni, diventati sempre più economici, autonomi e letali. Secondo gli esperti però da soli non bastano a rivoluzion ...