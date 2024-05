SEAT Leon 2024 | nuova motorizzazione Plug-in con più tecnologia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Maggiore-in: ecco la. Andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche innovative Lasi rinnova con una proposta tecnologica avanzata e nuove opzioni di, mantenendo però l’iconico design che caratterizza il modello. Questo mese segna l’inizio della produzione del nuovo modello presso lo stabilimento di Martorell, in Spagna. Laauto sarà disponibile anche nella versione Sportstourer, ma per il momento, si attendono ulteriori informazioni specifiche per il mercato italiano. Tra le altre novità più rilevanti troviamo l’ampliamento dell’offerta infotainment: il modello base ora include un display ...