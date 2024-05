Se temete che uno spettacolo vi scandalizzi - vi conviene restare a casa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bisogna essere Judi Dench, gran matrona del teatro e del cinema britannici, per potersi permettere di dire ciò che ha detto Judi Dench: ovvero che, . Da longevo e scaltrito animale da palcoscenico, ha posto la questione in termini squisitamente tecnici e, come tali, inconfutabili. Poniamo anche che davvero prima di ognisi debba elencare al pubblico il dettaglio di tutte le scene potenzialmente scioccanti a cui sarà sottoposto; ma come ci si regola con un bagno di sangue come il “Tito Andronico”? O, pera Shakespeare, con quell’altro classicone della mattanza, che a teatro non si può nominare perché porta rogna? Si fa un preambolo di due ore, due ore e mezza, in cui si sciorinano tutti gli squartamenti prima che il sipario si sollevi? Meglio stare ae lasciare che chi vuole si goda lo ...