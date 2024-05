Se la Cina viene qui a produrre le sue auto - l' Europa non avrà più armi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'ingegnoso, ma anche inattendibile, ad di Stellantis, Carlos Tavares, continua a fare e disfare, annunciare e ritrarre, inventare e poi lasciare all'interpretazione un modus operandi che (rappresentando il terzo o quarto gruppo del globo dell'motive) non fa ben sperare per la politica industriale dell'e ancor più dell'Italia. Dopo i dati non certo brillanti dei primi mesi del 2024, cui ha fatto seguito l'annuncio di aspettarsi un anno difficile, ecco il closing con Leapmotor, gigante cinese dell', di cui Stellantis ha rilevato il 20%, per un prezzo di oltre 1,5 miliardo di euro. Il motivo dell'acquisto ha tre capisaldi: entrare con maggior facilità nella terra di Mao per le tre punte di diamante della scuderia italo-francese: Jeep, Maserati e Alfa Romeo; ottenere tecnologie per il motore elettrico da usare sui marchi ...