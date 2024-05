Scuola da 11 milioni bloccata a Monreale | chi è il responsabile? Il PD punta il dito

(Di mercoledì 15 maggio 2024)– Si apre un caso sulla mancata realizzazione dellamedia Guglielmo II a. Un progetto che nel 2015 era stato finanziato con oltre 11di euro di fondi pubblici e che in questi anni sarebbe stato accantonato dall’amministrazione comunale in carica, almeno secondo il PD. A sollevare la questione è Lillo (live.it)

Il decreto del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara individua l’elenco dei Comuni beneficiari e quantifica l’importo spettante a ciascun ente locale in base al numero minimo di posti da attivare

12 milioni di euro per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale . Lo comunica la Regione Lombardia che ha votato il provvedimento il 13 maggio. L'articolo 12 milioni per favorire l’inclusione a scuola degli alunni ...

Trenitalia, oltre 1 milione di pax per le gite - Trenitalia, oltre 1 milione di pax per le gite - Studenti e docenti scelgono il treno per i viaggi d’istruzione. Nel 2023 e nei primi mesi di quest’anno, a bordo dei treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale di Treni [...] ...

Pnrr, insoddisfacente la spesa per la scuola: impiegato solo il 17% delle risorse a fine 2023 - Pnrr, insoddisfacente la spesa per la scuola: impiegato solo il 17% delle risorse a fine 2023 - Al 31 dicembre 2023 la spesa effettivamente sostenuta con le risorse del Pnrr risulta pari a circa il 17% degli stanziamenti, un tasso di avanzamento finanziario più basso di quello dell’insieme del P ...