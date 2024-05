Scudo Verde a settembre Dal ministero chieste altre verifiche sui varchi Le aree Ztl a raggi X

(Di mercoledì 15 maggio 2024) di Antonio Passanese Stop momentaneo allo. La Zona a traffico limitato su cui da anni lavora l’amministrazione comunale e in particolare l’assessorato alla Mobilità – che copre una superficie di circa 38 chilometri quadrati pari al 66% del centro abitato e il 37% della superficie comunale con un perimetro di 50 chilometri – sarebbe dovuta partire il 2 maggio, ma da Palazzo Vecchio si fa sapere che tutto è rimandato a. Il motivo? Ildelle Infrastrutture avrebbe chiestosupplementari prima di concedere tutte le autorizzazioni. A metà aprile il dicastero di Matteo Salvini ha inviato ai tecnici del Comune una serie di ridi integrazione in merito al rapporto tra la Ztl Autobus e quella per lo...

Firenze , 8 aprile 2024 - “Nessuno stop per i veicoli Euro 6 e nel 2024 solo monitoraggio”. È quanto ha affermato l’assessore alla Mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti rispondendo in Consiglio comunale a un question time di Barbara Felleca ...

