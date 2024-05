Scoppia caldaia in una casa a San Cesario sul Panaro, 3 feriti: grave giardiniere di 27 anni - Scoppia caldaia in una casa a San cesario sul Panaro, 3 feriti: grave giardiniere di 27 anni - È di tre feriti il bilancio di un incidente verificatosi ieri a San cesario sul Panaro, nel Modenese, dove una caldaia è scoppiata all'interno di una ...

ESPLODE UNA CALDAIA, TRE USTIONATI A SAN CESARIO: UN 27ENNE IN RIANIMAZIONE - ESPLODE UNA caldaia, TRE USTIONATI A SAN cesario: UN 27ENNE IN RIANIMAZIONE - Tre persone sono rimaste ferite e una di queste, un 27enne italiano, è ora ricoverato in Rianimazione a Parma. Questo è il bilancio dopo l’esplosione di una caldaia avvenuta ieri sera in un appartamen ...

Esplode caldaia in un’abitazione, tre persone ferite - Esplode caldaia in un’abitazione, tre persone ferite - SAN cesario- Nella serata di martedì 14 maggio in una abitazione di via Modenese, a San cesario, è avvenuto uno scoppio che ha coinvolto una caldaia in una abitazione civile. Tre persone sono rimaste ...