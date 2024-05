Scoperte le proteine del sangue che rivelano i tumori, 7 anni prima della diagnosi - Scoperte le proteine del sangue che rivelano i tumori, 7 anni prima della diagnosi - Si tratta di ricerche britanniche finanziate dal Cancer Research UK, che hanno identificato 618 proteine collegate a 19 tipi di cancro differenti, 107 delle quali sono state individuate nel sangue ...

Una goccia di sangue per scoprire il cancro con 7 anni di anticipo - Una goccia di sangue per scoprire il cancro con 7 anni di anticipo - Si tratta di 618 proteine collegate a 19 differenti tipi di tumore, comprese 107 proteine trovate in un gruppo di persone il cui sangue era stato raccolto almeno 7 anni prima che sviluppassero un ...

Uova, latticini, noci, semi e spezie: i cibi 'dimenticati' della dieta mediterranea che fanno bene - Uova, latticini, noci, semi e spezie: i cibi 'dimenticati' della dieta mediterranea che fanno bene - In realtà, l'uovo è una fonte economica e nutriente di proteine, vitamine e minerali. Le evidenze scientifiche indicano che le proteine dell'uovo sono facilmente digeribili e forniscono molti ...