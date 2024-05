Scontro tra due auto nel Salernitano | cinque feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale intorno alle ore 19 a Capaccio (SA) in via Feudo La Pila.violento fra una Polo e una Seicento in cui sono rimaste feritepersone: l’autista della Polo e i quattro occupanti dell’altradi cui una diciassettenne, due dei quali in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti su richiesta di un passante per estrarre idalle vetture e consegnarli alle cure del 118. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Stradale per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.