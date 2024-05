Scontro tra auto e furgone per diversamente abili - grave 30enne

Non ce l’ha fatta Leonardo Goti, pratese di 65 anni, motociclista che domenica mattina in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da una ragazza di 23 anni all’interno della galleria della Madonna della Tosse sulla ...

Per cause ancora in via di accertamento una Ducati Monster e una Fiat Panda si sono scontrate sulla strada che collega Pastena a Castro dei Volsci. morto un 25enne originario di Roma.Continua a leggere

Attimi di panico ad Alba: incidente fra treno e auto sulle rotaie - Attimi di panico ad Alba: incidente fra treno e auto sulle rotaie - La linea ferroviaria Torino-Alba è stata sospesa alle 8,45 di stamane (mercoledì 15 maggio) sulla tratta Alba-Bra, in seguito a un incidente tra un treno viaggiatori e… Leggi ...

Incidenti a Ravenna, due scontri frontali tra auto: una donna morta e cinque feriti - Incidenti a Ravenna, due scontri frontali tra auto: una donna morta e cinque feriti - Dei feriti tre si trovano in gravi condizioni: gli schianti si sono verificati a Ravenna e vicino a Sant’Alberto ...

Ravenna, scontro tra auto in via Sant’Alberto: un morto e tre feriti - Ravenna, scontro tra auto in via Sant’Alberto: un morto e tre feriti - Un morto e tre feriti questo il tragico bilancio di uno scontro frontale avvenuto tra due auto in via Sant’Alberto poco dopo le 17 di questa sera ...