Scontro con un camion Coppia di coniugi all’ospedale ‘Bufalini’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Paurosotra un’auto e uncarico di bombole di gas ieri mattina alle porte di Cotignola, all’incrocio tra il tratto della Provinciale 95, che assume il nome di via X Aprile, e l’uscita dell’A14 dir. Il bilancio è di due feriti (un 72enne, che era al volante di una Renault Scenic, e la moglie 71enne che gli sedeva a fianco) residenti a Ravenna. Ladiè stata trasportatadi Cesena in condizioni di media gravità. Poco dopo le 9.30 il 72enne, nell’uscire dalla diramazione dell’autostrada per immettersi, svoltando sinistra, in via X Aprile e dirigersi quindi verso Lugo, per cause al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna, si è scontrato frontalmente con unche trasportava bombole. Il conducente del mezzo ...