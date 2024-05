Scontri tra tifosi Juve e Atalanta sull’A1 | partono sassi e bastonate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel pomeriggio, un violento confronto ha coinvolto circa un centinaio di ultras appartenenti alle tifoserie dintus e. Glisono avvenuti nel tratto toscano dell’autostrada A1, precisamente in provincia di Arezzo, nei pressi del comune di San Giovanni Valdarno. Secondo le informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, idell’, viaggiando su auto e minivan, si sono imbattuti nei sostenitori dellantus provenienti da Milano in un’area di parcheggio. Questo incontro improvviso ha scatenato una rissa durante la quale sono stati lanciati oggetti vari, tra cui bottiglie e lattine. Intervengono le forze dell’ordine e mettono fine agliL’arrivo delle forze di polizia, già presenti nella zona per operazioni di controllo, ...

