Scontri tra tifosi di Atalanta e Juve in autostrada A1

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un paio di episodi hanno visto la contrapposizione - senza feriti - traatalantini entini inmentre si dirigevano verso Roma dove questa sera è in programma la finale di Coppa Italia. Oltre agli insulti sono volati sassi e fumogeni tra le due tifoserie. Dopo gliè intervenuta la polizia per ripristinare la calma.

