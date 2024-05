Scontri e critiche in Georgia per la legge russa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La “” è stata approvata, con annessiin. Ecco che sono già arrivate le prime risposte dall’opposizione. N on solo inma anche da Washington, infatti dagli Usa c’è la minaccia di imporre sanzioni. È stata approvata in via definitiva lasugli agenti stranieri in. Lasulla “trasparenza dell’influenza straniera” è stata votata martedì dal Parlamento in terza lettura. Laè stata aspramente criticata sia dentro sia fuori il Paese.interni inper la “”: Non soloformale ma anchecon la polizia a Tblisi. Lì dei manifestanti ...