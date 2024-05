Scippata nella notte - le urla fanno arrestare l’uomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 – La spintona, le strappa il cellulare e fugge. Grazie alledella donna, i passanti chiamano il 112 Nue e i carabinieri arrestano un uomo di 36 anni del Benin. È accaduto lascorsa nel quartiere di Novoli. L'arrestato è accusato di rapina. L'uomo, secondo quanto ricostruito, dopo aver avvicinato la vittima, l'avrebbe spintonata e si sarebbe impadronito del cellulare. La donna ha provato a inseguirlo, hato e chiesto aiuto. I passanti sono intervenuti in suo soccorso e hanno chiamato il numero di emergenza. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, in perlustrazione, sono accorsi in pochi istanti riuscendo a bloccare il 36enne in via Paganini e a recuperare il cellulare.