Schmiedlova e Parma Ladies Open - l’amore continua

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo la pioggia della mattinata, dalle 14.30 si sono disputati i primi incontri di giornata al. Anna Karolinaha aperto il programma sul Campo Centrale del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club, concedendo soltanto tre game a Giorgia Pedone, sconfitta in un’ora e undici minuti per 6-3 6-0. Non ce l’ha fatta are il proprio incontro Ajla Tomljanovic: la tennista australiana è stata costretta al ritiro dopo i primi tre game della sfida contro Renata Zarazua a causa di un problema fisico. Sul Grandstand ha dato seguito alla prestazione positiva dell’esordio Zeynep Sonmez, la quale ha sconfitto Anastasiya Soboleva per 6-1 4-6 7-5 assicurandosi un posto tra le migliori otto giocatrici del torneo. Sfortunata Emiliana Arango, ...