Scampia - investita da auto pirata | Rita muore dopo una notte di agonia

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È morta per le gravi ferite riportataRollini, la donna di 80 anniieri da un’, in via Labriola, e ricoverata all’ospedale Cardarelli. Come anticipa Fanpage.it,è deceduta questa mattina all’alba.daall’alba Nonostante i tentativi dei medici di tenerla in vita, l’ottantenne L'articolo Teleclubitalia.