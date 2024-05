Sassuolo Ora prenditi almeno una rivincita

(Di mercoledì 15 maggio 2024) di Lorenzo LonghiSe si potesse tornare indietro e rigiocare una partita, una sola, ci sarebbe l’imbarazzo della scelta in casa, tante sono state le gare nelle quali sarebbe bastato davvero poco per cambiare non solo il risultato specifico, ma l’inerzia dell’intera stagione. L’andata contro il Cagliari, però, brucia come poche, ancor di più a ripensarci oggi, cinque mesi e spiccioli dopo e alla vigilia della sfida di ritorno. Col senno di poi, nella filigrana di quel Cagliari-dell’11 dicembre 2023, alla 15esima giornata, si può leggere l’intera annata dei neroverdi. Continuiamo così, facciamoci del male: rivediamola.15 punti, Cagliari 10 prima del fischio d’inizio. Miracolo di Scuffet su Henrique, poi Erlic in gol di testa dopo 7 minuti, vantaggio per i ragazzi di Dionisi e ...

