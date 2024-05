Sarri | Tra 2 o 3 anni smetto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A due mesi dalle dimissioni di Mauriziodalla panchina della Lazio, il nome del tecnico toscano continua a risuonare in accostamento a diversi club, con la possibilità di rivederlo ad allenare nella prossima stagione che stuzzica non solo gli addetti ai lavori, ma anche i semplici appassionati. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha dato importanti indizi sul suo futuro. Queste le dichiarazioni: 2 O 3’ –“Fra 2-3e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano per quello che hanno fatto negli”.Una rivelazione che fissa un limite alla carriera dell’ex Lazio, Juventus, Napoli e Chelsea, ma che spinge a domandarsi questi 2 o 3dove verranno trascorsi. Ad oggi, il nome di ...

Massimo Bonanni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo allenatore del Milan parlando di Maurizio Sarri

Figline Valdarno, 15 maggio 2024 – “Futuro, non posso parlarne. Ho ancora dei vincoli con la Lazio, ma in questi giorni ho letto tante c….”. E’ il solito Maurizio Sarri , diretto e senza peli sulla lingua, quel lo che incontra il candidato sindaco di ...

Sarri: “Futuro Ho letto tante cavolate. Tra due o tre anni smetto”. E quel no di Berlusconi... - sarri: “Futuro Ho letto tante cavolate. Tra due o tre anni smetto”. E quel no di Berlusconi... - Figline Valdarno, 15 maggio 2024 – “Futuro, non posso parlarne. Ho ancora dei vincoli con la Lazio, ma in questi giorni ho letto tante c….”. E’ il solito Maurizio sarri, diretto e senza peli sulla lin ...

Ex Lazio, Sarri: «Il mio futuro Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di…» - Ex Lazio, sarri: «Il mio futuro Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di…» - Ex Lazio, sarri: «Il mio futuro Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di…». Le parole dell’ex tecnico capitolino Maurizio sarri torna a parlare dopo le dimissioni da allenatore della Lazio. Nessuna ...

sarri: "bologna Tra due o tre anni smetto" - sarri: "bologna Tra due o tre anni smetto" - "Il mio futuro Ora vado a pranzo con i` mi`babbo". A dirlo e' Maurizio sarri dal circolo ARCI di Matassino, dove si trova a sostenere uno ...