Sarri | Futuro? Ho letto tante cavolate Tra due o tre anni smetto E quel no di Berlusconi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Figline Valdarno, 15 maggio 2024 – “, non posso parlarne. Ho ancora dei vincoli con la Lazio, ma in questi giorni hoc….”. E’ il solito Maurizio, diretto e senza peli sulla lingua,lo che incontra il candidato sindaco di Figline Valdarno e nel frattempo si lascia andare a qualche considerazione sul suoin panchina., molto legato al territorio in cui è cresciuto e da sempre appassionato di politica, sostiene la candidatura di Valerio Pianigiani, esponente del centrosinistra locale, e non esclude – ma anzi lo dice apertamente – di dedicarsi al prossimo una volta che avrà smesso di allenare. Una prospettiva, parole sue, che potrebbe non essere poi così lontana nel tempo. “Tra due o tre, quando smetterò ...

