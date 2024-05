Sapori da tutto il mondo invadono la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo il grande successo dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, Pontedera accoglierà da venerdì 17 a domenica 19 maggio, la 47° tappa della VIII Edizione dell’International Street Food che si svolgerà in piazza Garibaldi (piazza dei pini), precisamente il venerdì dalle ore 18 alle 24 e il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 24. "Siamo giunti all’8° anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi edi tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. - ha affermato l’organizzatore dell’International street food, soprannominato il Re dello street food e presidente di A.I.R.S, Alfredo Orofino – Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori". L’iniziativa dedicata al cibo di strada di alta qualità, si dirigerà verso un totale di 150 tappe lungolo stivale fino alla fine di ...