" sulla separazione delle carriere non sono d'accordo con Nordio, è Nordio che è d'accordo con me!". Lo dice sorridendo l'avvocato Antonio Di Pietro , uno dei protagonisti di Mani Pulite, in un'intervista alla Stampa nella quale commenta non solo il ...

Santalucia, separazione delle carriere darà enorme potere al pm - Santalucia, separazione delle carriere darà enorme potere al pm - (ANSA) - ROMA, 15 MAG - 'Oggi i pm hanno 5 componenti del Csm su un totale di 30 consiglieri, con la riforma che ipotizza il Guardasigilli, con ...

Di Pietro sulla separazione delle carriere: "Non mina l'indipendenza della magistratura" - Di Pietro sulla separazione delle carriere: "Non mina l'indipendenza della magistratura" - L'ex magistrato commenta le riforme della giustizia e il caso Toti che ha scosso la Liguria: "Non sono d'accordo con Nordio, è lui che è d'accordo con me. Tangentopoli non è mai finita" ...

Toti, Santalucia: 'I tempi delle inchieste non seguono il ritmo delle elezioni' - Toti, Santalucia: 'I tempi delle inchieste non seguono il ritmo delle elezioni' - "I tempi delle indagini e dei provvedimenti cautelari non possono essere dettati da quelli delle competizioni politiche", ha sottolineato il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia intervistato a Tg24 ...