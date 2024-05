Sansepolcro - la presentazione del Progetto di riqualificazione dell' area verde di Santa Fiora

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 16 maggio 2024 – L’appuntamento è fissato in calendario per venerdi prossimo 17 gennaio al parco di. A partire dalle ore 19 l’Amministrazione Comunale illustrerà ildidegli spazi pubblici e di arredo urbano che interessa la popolosa frazione del Borgo. Un’importo complessivo di 175.000 euro e che riguarda anche la frazione del Trebbio, finanziato per gran parte con fondi del contributo assegnato dal GAL Appennino Aretino e in parte con fondi propri di Palazzoe Laudi, con inizio lavori nel corrente mese di maggio e termine previsto entro il prossimo mese di agosto. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio pubblico esistente dotando la comunità locale di spazi di aggregazione con infrastrutture ...

