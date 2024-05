San Benedetto - l?appartamento prende fuoco Muoiono Oloriana Bastianelli e il suo cane La corsa contro il tempo dei vigili | lei era in camera

Incendio a San Benedetto del Tronto - Incendio a San benedetto del Tronto - Tragedia a San benedetto del Tronto, dove una donna è morta in casa insieme al suo cane dopo che un incendio ha devastato la struttura.

Incendio devasta appartamento. Anziana trovata morta in casa insieme al suo cagnolino - Incendio devasta appartamento. Anziana trovata morta in casa insieme al suo cagnolino - Il rogo in via della Pace forse è stato scatenato da un mozzicone acceso: le fiamme hanno in pochissimo tempo avvolto l’abitazione della donna, Floriana Bastianelli, senza darle scampo.