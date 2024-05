Samsung pareggia Apple nella soddisfazione dei clienti

Gestio Capital e Matteo Manfredi, non solo Sampdoria: accordo OpenAI-Apple - Gestio Capital e Matteo Manfredi, non solo Sampdoria: accordo OpenAI-apple - Gestio Capital e Matteo Manfredi, non solo Sampdoria: accordo OpenAI-apple. L’azionista blucerchiato ha investito nella società che ha sviluppato ChatGPT Gestio Capital e Matteo Manfredi sono in prima ...

Apple, calano le vendite di iPhone e iPad ma salgono i servizi online - apple, calano le vendite di iPhone e iPad ma salgono i servizi online - (Adnkronos) - A meno di una settimana dall'evento dedicato alla presentazione dei nuovi iPad, apple ha pubblicato oggi i risultati del secondo trimestre fi ...

Apple annuncia i risultati finanziari del Q2 2024: fatturato in calo ma record nei servizi - apple annuncia i risultati finanziari del Q2 2024: fatturato in calo ma record nei servizi - apple annuncia i risultati del Q2 2024: fatturato in calo del 4% ma record nei servizi. Autorizzato maxi buyback da $110 miliardi.