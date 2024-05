Sample The Earth - il nuovo album di Laura Misch | la tracklist

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In arrivo il 7 giugno, ‘The’ è l’gemello di ‘The Sky’, la rivisitazione in chiave acustica del disco pubblicato ad ottobre 2023. L’idea nasce in seguito ad una serie di eventi che hanno portato alla luce le radici acustiche del materiale. Una ‘Forest Sound Walk’ mappata a Sydenham Woods, curata in collaborazione con lo studio di design eco-sociale Holobiont, ha incoraggiato l’ascolto profondo della natura.ha eseguito le versioni essenziali dei brani con la sola voce ed il suo sassofono, senza amplificazione, accompagnata da Marysia Osu all’arpa. Nel sottobosco, è stato rivelato il potenziale interiore dei brani. Oltre a questo evento, anche un’inaspettata interruzione di corrente durante un live ha portato ad improvvisazioni acustiche. “Giocando nella foresta ed ...