Sampdoria - A Mancini | 'Serie A entro tre anni Non voglio deludere Manfred - Radrizzani e papà'

Le grandi manovre organizzative in casa Sampdoria , già annunciate dal presidente Manfredi, dovrebbero toccare quasi tutti i campi del club,...

Le grandi manovre a livello dirigenziale in casa Sampdoria sono appena iniziate. Da qualche tempo infatti a Genova circolano voci in merito...

Sampdoria, A. Mancini: 'Serie A entro tre anni. Non voglio deludere Manfredi, Radrizzani e papà' - sampdoria, A. mancini: 'Serie A entro tre anni. Non voglio deludere Manfredi, Radrizzani e papà' - Nella stagione della sampdoria ha svolto un ruolo importante Andrea mancini. Figlio di Roberto, il giovane dirigente ha assunto il ruolo di direttore sportivo blucerchiato.

Coppa degli opposti - Coppa degli opposti - Atalanta-Juve, il crescendo di Gasp e il crepuscolo di Allegri che rischia zero titoli. E Mattarella pensa agli arbitri: "Parafulmini come me" ...

CALCIO Zeman si confessa nel suo libro “La bellezza non ha prezzo” - CALCIO Zeman si confessa nel suo libro “La bellezza non ha prezzo” - Il tecnico Zdenek Zeman, nonostante la mancanza di titoli prestigiosi nel suo palmarès, è adorato da una vasta schiera di tifosi. Le sue battaglie per un calcio pulito e il gioco spettacolare delle su ...