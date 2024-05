Samad - recensione | una storia di rivolta carceraria e sociale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La nostradi, dramma carcerario di debutto di Marco Santarelli con Mehdi Meskar e Roberto Citran: un’opera prima per certi versi spiazzante e poco confortevole e per altri versi interessante, il cui difetto però sta nell’eccessiva indecisione Non capita spesso di avere a che fare con opere prima comein questo paese, perché tendenzialmente chi debutta lo fa con storie più confortevoli, sicure, forse persino troppo. Invece l’esordio nel lungometraggio di finzione di Marco Santarelli, passato anche per il Bif&st 2023, si esprime tramite unache coniuga thriller carcerario e drammain cui i protagonisti, a cui Mehdi Meskar e Roberto Citran prestano il volto, si ritrovano loro malgrado prigionieri di unadai ...