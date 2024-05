Salone del libro di Torino | la pubblicazione dedicate al design

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È calato il sipario sulInternazionale deldi. Quello della nuova era, quella di Annalena Benini, la nuova direttrice. Per metri quadri è stato il più grandedi sempre: 137.000 metri quadrati di spazi, 15.000 posti a sedere in più all'Auditorium del Centro Congressi, 800 stand, 51 sale, 180 laboratori. Parlano, i numeri parlano.è il centro del mondo dell’editoria (nonostante qualche anno fa Milano abbia cercato inutilmente di soffiare il primato alla capitale sabauda). Tra un talk e l’altro abbiamo tirato giù un elenco di libri in cui alla base c’è la voglia di raccontare delle storie bellissime. Parliamo di, di progetti di ricerca, di omaggi a icone del. Libri funzionali, come gli oggetti che oggi più che mai devono ...