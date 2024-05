Salis ai domiciliari - crolla l’altarino Adesso rinuncia alla candidatura?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fare casino paga. Sempre. Tanto. Il regime orbaniano è così terribile, quasi peggio del nostro sanitario di Speranza&c., che la nostra Ilaria “Gramsci”è già a casa: concessi icon il bracciale elettronico. Basta pagare la cauzione ma quello non è un problema,nostra professorina Ibarruri, i soldi, di famiglia, non mancano, poi se mai c’è la colletta comunista, c’è la succursale piddina degli impresari Bonelli&Fratoianni che l’hanno candidata. Ma, siccome fare casino paga, sempre, tanto, occorre continuare a farlo anche perché se no il merchandising, tipo Chiara Ferragni: non pandori ma opere di spranga. E così “la lotta continua”, proclama babbo, che un tempo era un orbaniano fondente ma era un altro momento, eappare riconvertito al ...