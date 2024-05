Sainz da Imola al futuro Carlos e un gp speciale | Io all’Audi? Sa vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024)per. Eper. Strana occasione e strana situazione, per l’unico ferrarista capace di battere la Red Bull nelle ultime due stagioni. Carlitos pagherebbe di tasca sua, pur di fare tris sulla pista dedicata al Drake: scartato dalla Signora in Rosso per accogliere Sir Hamilton, lo spagnolo di motivazioni ne ha anche troppe. L’orgoglio. In primis il desiderio, legittimo!,di rivalsa nei confronti di chi lo ha congedato con un anno di anticipo. A scanso di equivoci,non si è mai sentito inferiore a Leclerc. Dal 2021, da quando cioè sono compagni di squadra, Carlitos e Carletto hanno vinto tre Gran Premi a testa. Il monegasco è in vantaggio in materia di qualifiche, ma per il resto stanno lì. Edi sicuro riproporrà la loro strisciante rivalità. Il ...