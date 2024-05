Sabrina Giannini | Il mio programma a rischio - io portata all’esasperazione come Fazio?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Rai rischia di perdere un altro, dopo quelli già chiusi o dirottati in altre fasce orarie a seguito di pesanti cali negli ascolti o a seguito dell’abbandono dei rispettivi conduttori., autrice e conduttrice di “Indovina chi viene a cena”, ha segnalato il possibile stop deld’inchiesta dedicato alla sostenibilità in onda su Rai3. Parlando al Fatto Quotidiano, la giornalista, nota per il suo lavoro precedente a “Report”, ha rivelato che ilpotrebbe non andare in onda nella prossima stagione televisiva. Spiegando: “Temo che ilnon riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma. Al momento siamo fermi, non possiamo lavorare.” Nel corso della trasmissione vengono affrontate tematiche legate alla sostenibilità ...