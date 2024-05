Ryan Reynolds fan sfegatato di Taylor Swift | A Madrid per l' Eras Tour - il miglior concerto della Terra

(Di mercoledì 15 maggio 2024)fa impazzire anche, che ha annunciato che la seguirà anche alspagnolo.è pronto per partire alla volta di. Impegnato nella promozione del suo nuovo film IF - Gli amici immaginari, la star di Deadpool ha confessato che parteciperà all'diche farà tappa nella capitale spagnola nel mese di maggio. Ospite di un programma insieme a John Krasinski e Cailey Fleming,ha condiviso con la giovanissima collega la passione per la cantante. "Sto per andare al suo show a, sono molto emozionato. Mia moglie e i miei bambini ne hanno visti cinque o sei" ha dichiarato ...

IF - Gli amici immaginari rappresenta la seconda anima del John Krasinski regista: fiabesca, cartoon e condivisa con Ryan Reynolds , coprotagonista di un film strappalacrime... ma non del tutto privo di una sua sincerità. La nostra recensione .

