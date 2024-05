Russia | Putin - ' Xi Jinping leader saggio e visionario' **

Nella sua recente visita a Parigi, con Emmanuel Macron, il leader cinese Xi Jinping ha discusso di una possibile «tregua olimpica». In futuro potrebbe decidere di mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina. ecco come cambierebbe lo scacchiere ...

I professionisti dell'informazione sono in subbuglio, dacché a maggio Putin andrà in visita in Cina da XI Jinping. A quanto pare, infatti, i rapporti tra il dragone cinese e l'orso russo vanno rafforzandosi sempre più. E quella che in origine fu ...