Russia | Putin - ‘Xi Jinping leader saggio e visionario’**

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pechino, 15 mag. (Adnkronos/Xinhua) – “Il Presidente Xie visionario, svolge un ruolo speciale e di primo piano nello sviluppo delle relazioni bilaterali”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, nell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa cinese Xinhua alla vigilia della sua visita a Pechino. “Ci siamo incontrati per la prima volta nel marzo 2010 e da allora ci vediamo e ci telefoniamo regolarmente. Il Presidente Xi ha mantenuto uno stile di comunicazione rispettoso, amichevole, aperto”, ha aggiunto. Ogni incontro, ha proseguito, non è stato solo un dialogo tra vecchi amici, ma anche un proficuo scambio di opinioni sulle agende bilaterali e internazionali.ha poi ricordato che nel 2013 il Presidente Xi ha scelto la Russia come prima destinazione per una ...