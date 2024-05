Russia - Gentiloni | Cresce più dell’Eurozona con economia di guerra

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laha reagito alle sanzioni comminate dall’Ue per l’invasione dell’Ucraina “trasformando la propriain una veradi”. Così il commissario europeo all'Paolospiega, a Bruxelles a margine di una conferenza stampa, il cospicuo differenziale tra la crescita attesa per l'area euro nel 2024, +0,8%, e quella della, prevista

Roma, 28 feb. (askanews) – A pochi giorni giorni dalla morte di Aleksej Navalny (16 febbraio 2024) e in concomitanza con le elezioni presidenziali russe, che si tengono dal 15 al 17 marzo 2024, Altreconomia porta in libreria un saggio importante: ...

Oltre due anni di guerra in Ucraina stanno causando un paradosso in Russia : da una parte la produzione di armi sta aumenta ndo per alimentare l'aggressione nei confronti del Paese invaso...

La Russia trova un’enorme quantità di petrolio e gas (ma non può prelevarla) - La russia trova un’enorme quantità di petrolio e gas (ma non può prelevarla) - Circa 511 miliardi di barili di petrolio sono stati scoperti dalla russia in Antartide che però non possono essere prelevati. Ecco perché.

La rivoluzione di Putin alla Difesa: perché lo zar sposta le sue pedine - La rivoluzione di Putin alla Difesa: perché lo zar sposta le sue pedine - La notizia eclatante dell’avvicendamento tra Šojgu e Belousov al vertice del ministero della Difesa russo rientra in una logica di «cambiamento nella stabilità». Più che di siluramento si potrebbe par ...

Slovacchia: dove si trova, capitale, rapporti con la Russia ed elezione del premier Robert Fico. La storia - Slovacchia: dove si trova, capitale, rapporti con la russia ed elezione del premier Robert Fico. La storia - I successi economici conseguiti (crescita sostenuta del PIL ... I principali partner commerciali sono rappresentati da Germania, Repubblica Ceca, russia, Ungheria, Italia e Austria. Alla fine degli ...