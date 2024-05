“Russa per un’infezione al torace” - ma dopo 7 mesi scoprono che è leucemia | bimbo di 2 anni muore

Nel 2021 un bambino di 9 mesi è morto soffocato dopo aver mangiato un piatto di pasta preparatogli da una maestra in un asilo nel Regno Unito. Il piccolo si era spento in ospedale sei giorni dopo . I genitori hanno riferito di aver ricevuto ...

Al via le domande per le Graduatorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 2024/2025. Le istanze possono essere inoltrate online fino al 30 maggio. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi, come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL in ...