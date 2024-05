Rugby serie c L’ErLux sbaglia troppo e cade in casa con Modena

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Finisce in semifinale nella fase ranking il riscatto delForlì, che all’Inferno Monticontro5-29 e ora dovrà accontentarsi del match valido per il terzo o quarto posto di questa poule; che significa undicesima o dodicesima piazza generale nel ranking 2024, che determinerà la graduatoria e i due gironi per la prossima stagione. Gli unici punti di giornata controli firma Billardo, che porta auna meta. "È stata una partita molto combattuta, soprattutto a livello di mischia – spiega Jeronimo Gascogn, coach in seconda e allenatore della 3/4 –, bravi loro però loro ad approfittare dei nostri errori". Le altre partite: Guastalla-Noceto 10-32, Giallo Dozza Bologna-Romagna Rfc 13-48 e Rimini-Valo12-35. I biancorossi ora se la ...

Si è appena conclusa allo Stadio Monigo la sfida valevole per il tredicesimo turno della United Rugby Championship e in campo sono scesi la Benetton Treviso e gli irlandesi del Connacht . Un vero e proprio spareggio playoff tra due squadre appaiate ...

Obiettivo centrato in pieno per la Essepigi Fano Rugby , che sbarazzandosi perentoriamente della Ternana ha trionfato nel girone umbro-marchigiano del campionato di C1 e adesso affronterà la cadetta del Rugby Parma di serie A nella semifinale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40’+2 Non c’è la trasformazione di Albornoz, finisce il primo tempo ! Gloucester-Benetton 15-11 ! 40’+1 meta AAA BENETTOOON! Smith ! Contropiede spettacolare dei veneti ! Fantastico break di Halafihi che ...

