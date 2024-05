(Di mercoledì 15 maggio 2024) Inil bando per le nuove. A fare il punto sui tempi e la procedura della selezione è stato l'assessore alla Mobilità diCapitale Eugenio Patanè in audizione in commissione capitolina Trasparenza. Rispetto al bando, ha spiegato, "dovremmo chiudere entro maggio la partita con l'Art, l'Autorità di regolazione dei trasporti. Poi una parte di giugno la dedicheremo all'interlocuzione coi sindacati. A luglio ci sarà l'indizione dei bandi e sarà il Formez, agenzia pubblica, a svolgere i concorsi sia per iche per gli Ncc, e le operazioni che svolgono sono molto celeri. Speriamo perdi poter avere ie quindi nei mesi successivi il rilascio delle ...

Non c’è pace per le scuole a Tor Bella Monaca . ancora un furto per danni di centinaia e centinaia di euro: ma stavolta ai ladri è andata male: grazie all’intervento della Polizia i malviventi sono stati bloccati e arrestati. La vicenda. Sono stati ...

Bologna, 15 maggio 2024 – Sono già iniziate le piogge attese e previste in Emilia Romagna . Mentre ieri sera in provincia di Modena un forte temporale ha allagato cantine e garage, dalla mezzanotte forti piogge insistono sui settori occidentali con ...

Roma,in arrivo mille licenze taxi 'a fine settembre i vincitori' - roma,in arrivo mille licenze taxi 'a fine settembre i vincitori' - In arrivo a roma il bando per le nuove mille licenze taxi. A fare il punto sui tempi e la procedura della selezione è stato l'assessore alla Mobilità di roma Capitale Eugenio Patanè in audizione in ...

L'Atalanta vuole scrivere una pagina di storia. A Roma è in arrivo anche Stephen Pagliuca - L'Atalanta vuole scrivere una pagina di storia. A roma è in arrivo anche Stephen Pagliuca - La finale capovolta. Due squadre e due allenatori agli antipodi. Atalanta-Juventus è anche Gasperini contro Allegri: il primo che sta vivendo un crescendo rossiniano e che punta ad alzare finalmente ...

Roma, Dybala si allena ancora a parte | In dubbio per il Genoa - roma, Dybala si allena ancora a parte | In dubbio per il Genoa - La roma prepara le ultime due di campionato dopo un tour de force molto impegnativo e poco proficuo dal punto di vista dei risultati, conclusosi con l'eliminazione dalla UEL per mano del Leverkusen e ...