Il giovane era svedese, i carabinieri che hanno visionato le telecamere di zona tra ponte Sisto e ponte Garibaldi - Il giovane era svedese, i carabinieri che hanno visionato le telecamere di zona tra ponte Sisto e ponte Garibaldi - Tragedia a roma. Un turista svedese di 29 anni è morto dopo essere precipitato da lungotevere Sanzio sulla banchina del fiume tra ponte Sisto e ponte Garibaldi. roma, turista 19enne ...

Roma, turista 29enne ubriaco precipita su banchina Tevere: morto - roma, turista 29enne ubriaco precipita su banchina Tevere: morto - (Adnkronos) – Un turista svedese di 29 anni è morto dopo essere precipitato da lungotevere Sanzio a roma sulla banchina del fiume tra ponte Sisto e ponte Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i carabi ...

Come cambia il turismo: previsioni e tendenze per l’estate 2024 - Come cambia il turismo: previsioni e tendenze per l’estate 2024 - "L'Italia si affaccia al turismo di lusso, è una novità": Carmela Colaiacovo (Presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi ...